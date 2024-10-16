В Рязани прошёл чемпионат области по спортивно-прикладному собаководству

Состоялся чемпионат Рязанской области по спортивно-прикладному собаководству, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Впервые прошли состязания в дисциплине «Послушание (обидиенс)», кроме того, владельцы животных соревновались по программе общего курса дрессировки (ОКД)

Лучшим в ОКД снова стали Алексей Власенко и его верный кокер-спаниель Симба.

Лучшими в Обидиенс стали — Алена Богданова & бордер Марик (обд-3),

Невская Елена & Оскар (обд-2),

Рядинина Наталья & бордер Молли (обд-1).

Соревнования прошли под эгидой министерства физической культуры и спорта Рязанской области, Региональной Федерации спортивно-прикладного собаководства, при поддержке Региональной Федерации регби и МБУ ДО «СШОР «Фаворит».

Фото в новости: vk.com/minsport_62