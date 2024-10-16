Среда, 16 октября, 2024

В Рязани прошёл чемпионат области по спортивно-прикладному собаководству

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Состоялся чемпионат Рязанской области по спортивно-прикладному собаководству, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Впервые прошли состязания в дисциплине «Послушание (обидиенс)», кроме того, владельцы животных соревновались по программе общего курса дрессировки (ОКД)

Лучшим в ОКД снова стали Алексей Власенко и его верный кокер-спаниель Симба.

Лучшими в Обидиенс стали — Алена Богданова & бордер Марик (обд-3),

Невская Елена & Оскар (обд-2),

Рядинина Наталья & бордер Молли (обд-1).

Соревнования прошли под эгидой министерства физической культуры и спорта Рязанской области, Региональной Федерации спортивно-прикладного собаководства, при поддержке Региональной Федерации регби и МБУ ДО «СШОР «Фаворит».

  • В Рязани прошёл чемпионат области по спортивно-прикладному собаководству
  • В Рязани прошёл чемпионат области по спортивно-прикладному собаководству
  • В Рязани прошёл чемпионат области по спортивно-прикладному собаководству

Фото в новости: vk.com/minsport_62

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Житель Москвы нашел змею в каршеринговой машине на Молодогвардейской

В Рязани не все водители привыкли к новой схеме движения на проезде Шабулина

Появилось видео с концерта Anna Asti в Рязани

В Рязани отключат воду на нескольких улицах 16 октября из-за ремонтных работ 

Астрологи перечислили три знака Зодиака, которые умирают раньше всех

Перечислены знаки Зодиака, у которых самый сильный ангел-хранитель

Астролог Лифанова предупредила, что 2025 год начнётся с серьёзных военных обострений

17 октября ни в коем случае не ходите в лес: самые строгие запреты Ерофеева дня

Туман с видимостью до 200 метров ожидается в Рязанской области 16 октября

Рязанские «художники» превратили прогулку в акт вандализма и попались полиции

Массовое ДТП на Московском шоссе в Рязани обошлось без пострадавших

В Рязани сфотографировали «комету века», которая приблизилась к Земле впервые за 80 000 лет