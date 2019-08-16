ФК «Рязань» сыграл вничью с «Металлургом»

В очередном матче Первенства России по футболу среди клубов группы «Центр» Второго дивизиона ФК «Рязань» сыграл вничью с липецким «Металлургом» – 1:1. Игра прошла в Рязани на стадионе «Спартак» в четверг, 15 августа.



В первом тайме преимуществом владели хозяева поля, создавшие несколько хороших моментов, но мяч упорно в ворота не шёл. Счёт был открыт на 78-й минуте, когда Евгений Фролов реализовал пенальти в ворота «Рязани». От поражения рязанцы ушли уже в добавленное время – отличился Сергей Зайцев.



Уже 21 августа рязанцы вновь сыграют дома. На этот раз в Кубке России с клубом ФНЛ «Чертаново». Начало – в 18:30.

