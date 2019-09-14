Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

В Сараевском районе пьяный водитель врезался в столб, погиб пассажир.

В ДТП в Рязанском районе пострадали четыре человека. В Рязанском районе состоялся финал Кубка по футболу. Под Рязанью пропала 62-летняя женщина, её нашли живой. Рязанские полицейские нашли ещё две «резиновых квартиры». В Рязанском районе пропала 28-летняя женщина.

Коллектив из Сасова выступил на фестивале славянской культуры «Хотмыжская осень».

В Рыбновском районе «Камаз» протаранил стоящий автомобиль и сбил продавщицу на обочине. В Рыбновском районе рязанец попытался украсть у пенсионерки водонагревательный котёл.

В Касимове сбили 19-летнюю девушку. На касимовского предпринимателя составили протокол за фарш без документов.Рязанские полицейские нашли ещё две «резиновых квартиры». В Касимове прокуратура борется за выделение жилья инвалиду-колясочнику

В Скопинском районе ремонтируют дорогу. В Скопинском районе у пенсионера украли автомобиль. В селе Секирино строится ФАП. В Рязанской области во время ремонтных работ на рынке украли электроинструмент. В Скопинском районе сиротам вручили ключи от квартир

В Сапожковском районе ликвидировали более 100 кв. метров дикорастущей конопли.

В ДТП в Ряжском районе пострадали два человека.

В Рачатниковской школе Михайловского района отремонтировали спортзал. В Михайлове прошла районная конференция Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

В ДТП в Спасском районе пострадали два человека.

В ДТП в Чучковском районе пострадали люди.