Под Рязанью «Камаз» протаранил стоящий автомобиль и сбил продавщицу на обочине

Днём в понедельник, 9 сентября, в деревне Высокое Рыбновского района на трассе М-5 «Урал» произошло серьёзное ДТП. Информация об этом появилась на сайте издательства «Пресса».



В стоящий на обочине Volkswagen Tiguan врезался «Камаз», после чего пострадал стоявшая на обочине 25-летняя продавщица. В иномарке брат с сестрой из Москвы и их родители ездили на родину в Скопинский и Шацкий районы. Они остановились на обочине, чтобы сделать покупки и в этот момент в машину врезался грузовик.



В Volkswagen сработали подушки безопасности, серьёзных травм никто не получил, но пожилых пассажиров, которым уже более 80 лет, отправили в больницу. Гораздо хуже пришлось продавщице Екатерине, которая в момент ЧП стояла за прилавком. Девушка получила серьёзную травму головы, её госпитализировали.



Водитель «Камаза» рассказал, что ДТП случилось в тот момент, когда он отвлёкся на сигарету.

