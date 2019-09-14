На главную Рязань Общество Главные фото недели РязаньОбществоТоп новость Главные фото недели 14.09.2019 17:41 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». Открытие фестиваля «Рязанские смотрины» прошло в стиле «Гэтсби» В Рязанской области прошли соревнования по ездовому спорту Рязанцы возложили цветы в память 78-й годовщины начала блокады Ленинграда В Рязани фанат попросил у норвежской футболистки футболку Елена Сорокина стала главой администрации Рязани Инклюзивный фестиваль в Рязани завершился гала-концертом Рязань присоединилась к акции «Волна здоровья 2019» В Рязани совместный спектакль поставили театралы из 9 стран мира В рязанском кванториуме «Дружба» провели День открытых дверей «Рязань-ВДВ» пропустила 9 мячей в женской Лиге чемпионов В Рязани открылась юбилейная выставка Виктора Агеева