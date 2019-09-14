Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

Открытие фестиваля «Рязанские смотрины» прошло в стиле «Гэтсби»
В Рязанской области прошли соревнования по ездовому спорту
Рязанцы возложили цветы в память 78-й годовщины начала блокады Ленинграда
В Рязани фанат попросил у норвежской футболистки футболку
Елена Сорокина стала главой администрации Рязани
Инклюзивный фестиваль в Рязани завершился гала-концертом
Рязань присоединилась к акции «Волна здоровья 2019»
В Рязани совместный спектакль поставили театралы из 9 стран мира
В рязанском кванториуме «Дружба» провели День открытых дверей
«Рязань-ВДВ» пропустила 9 мячей в женской Лиге чемпионов
В Рязани открылась юбилейная выставка Виктора Агеева