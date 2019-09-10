Рязань присоединилась к акции «Волна здоровья 2019»

В понедельник, 9 сентября, в Рязанском лесопарке прошла информационно-пропагандистская, оздоровительная акция «Волна здоровья 2019». Главной целью данного мероприятия является формирование здорового образа жизни у населения.

В рамках акции воспитанники Рязанских спортивных школ провели для жителей и гостей города открытые тренировки, показали свои навыки и умения в разных видах единоборств: кикбоксинг, джиу-джитсу, самбо, дзюдо, каратэ.

Кроме того, работала мобильная площадка службы медицинской профилактики Рязанской области. Любой желающий мог пройти первичное обследование, завести паспорт здоровья и получить профессиональные рекомендации.

Центр здоровья «отделения детской клинической больницы имени Н.В. Дмитриевой» проводил обследование с целью профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, легких, а также онкологии, сахарного диабета.

-Данное обследование направлено на выявление факторов риска развития этих заболеваний, — уточнила заведующая «Центром здоровья» Елена Волкова.

Медицинский осмотр велся по следующим направлениям: измерение веса, роста, определение жизненной ёмкости лёгких, индекса массы тела, процента жировой ткани в организме, изменений в сердечно-сосудистой системе, выявление вегетативной дисфункции и факта курения у детей с 10 лет.