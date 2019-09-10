В Скопинском районе ремонтируют дорогу

Хорошая уличная дорожная сеть – главное украшение села. К сожалению, благоустроенные дороги вдоль наших сельских улиц явление пока ещё довольно редкое. Тем приятнее видеть хотя бы небольшие участки обустройства дороги.

Улица Катыряловка является одной из старейших в селе Высокое. Как верхние, так и нижние части улицы никогда не были тронуты дорожным покрытием. Но в конце августа, в рамках программы «Дорожное хозяйство и транспорт 2014-2020г.», на этой улице заурчала дорожная техника. Контракт на ремонт дороги в щебеночном исполнении заключен с «ИП Жданов Н.И.». Стоимость составила порядка 320 тысяч рублей. Протяженность дороги охваченной ремонтом – 216 метров, на данный момент уже отремонтирована большая её часть.