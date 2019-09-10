Как подготовить яблони к зиме

Осень – пора сбора яблок. Важно не забывать, что нужно не только собрать урожай, но и подготовить деревья к зимовке. Большинство садоводов ограничивается в уходе лишь побелкой деревьев и перекопкой почвы. Редакция РИА «7 новостей» вместе с экспертом Владимиром Печенихиным расскажет, как правильно подготовить яблони к зиме.

Подготовка к зиме должна начинаться с обрезки веток. Удаляем сухие, сломанные и больные ветви аккуратно, стараясь не повредить кору. А после обрезки, обработайте места срезов раствором медного купороса, а затем садовым варом. Обрезаем ветви только в сухую погоду.

Удаление мха и лишайников со ствола. Это нужно для того, чтобы со временем паразиты не заразили остальные деревья в саду. Мхи и лишайники удаляем пластиковым скребком.

Побелка ствола яблони. Белить нужно обязательно, чтобы уберечь кору от грызунов и зимнего солнца. Также на зиму обмотайте ствол сосновыми или еловыми ветками до верхних веток, так дерево лучше перезимует. Белить нужно нижнюю часть ствола до основания скелетных веток.

Уборка почвы. Сгнившие плоды и листву необходимо присыпать небольшим количеством извести. После уборки листвы необходимо перекопать и прорыхлить землю.

Последний этап – подкормка яблони. Осенью яблоням нужна только прикорневая подкормка. Удобрение вносим не под ствол, а отступив от него примерно 50см. удобряем только во влажной почве. Подкормку нужно успеть сделать за две недели до наступления первых заморозков.

Аналогично яблоне к зиме подготавливают и другие плодовые деревья, например, грушу.