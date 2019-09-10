В Рязани состоится образовательная конференция федерального масштаба Teach Up Conference

В субботу, 14 сентября, состоится самое долгожданное мероприятие для преподавателей английского языка нашего города – образовательная конференция федерального масштаба Teach Up Conference.

Восемь спикеров из разных городов (Смоленск, Москва, Рязань), восемь часов практических и вдохновляющих выступлений, знакомство с коллегами из других город (среди зарегистрировавшихся – учителя из Таганрога, Москвы и Московской области, Вологды, Санкт-Петербурга, Севастополя), подарки и призы от спонсоров. Участников конференции ждут лекции и демо-уроки, в рамках мероприятия будут представлены различные практические подходы к изучению английского языка для дошкольного, школьного возраста и взрослой аудитории.

С программой можно ознакомиться на сайте www.teachuprzn.ru.

Организаторами мероприятия являются Студия иностранных языков Global House и проект EnglishMannia – Анна Меркурьева.