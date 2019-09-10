В рязанском сквере «Вишнёвый сад» состоялся праздник

В понедельник, 9 августа, в Рязани прошёл праздник, посвящённый завершению третьего этапа проекта местной инициативы «Вишнёвый сад». Мероприятие посетили первый заместитель председателя регионального правительства Анна Рослякова, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина, председатели и активисты органов ТОС региона, гости и жители микрорайона.

Проект «Вишневый сад» реализуется в Рязани с 2017 года, когда комитет ТОС «Шереметьево-Песочня» выступил автором идеи развития сквера на месте бывшего пустыря.

Общий бюджет проекта за три года составил более 4 млн. рублей, сообщает сайт регионального праительства. Благодаря программе в районе появилась большая игровая зона, современная спортивная площадка, прогулочная зона с пешеходными дорожками.

Анна Рослякова высоко оценила работу, проделанную ТОС. Она отметила, что парк заметно преобразился и сегодня является положительным примером комплексного многолетнего благоустройства территории по проекту и при участии самих жителей.

– Я рада, что у такого большого микрорайона появилось любимое место. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что вы такие неравнодушные и инициативные. Правительство Рязанской области, в свою очередь, всегда будет поддерживать тех, кто хочет идти вперёд, созидать, вместе с нами делать что-то хорошее, – подчеркнула Рослякова.

В рамках мероприятия состоялась презентация проектов местных инициатив органов ТОС Рязанской области, концерт с участием творческих коллективов региона, чаепитие с дегустацией выпечки с вишнёвой начинкой. Для юных гостей праздника были организованы мастер-классы и подвижные игры.