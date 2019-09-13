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Рязанцы возложили цветы в память 78-й годовщины начала блокады Ленинграда

В пятницу, 13 сентября, в Рязани прошли мероприятия по случаю 78-й годовщины начала блокады Ленинграда. Возле мемориала ленинградцам прошла литургия по погибшим. Память павших почтили минутой молчания.

Цветы к монументу возложили губернатор Рязанской области Николай Любимов, председатель Санкт-Петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова и председатель регионального совета общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Геннадий Соколов.

– Мы всегда будем помнить о той огромной цене, которую заплатили жители городу на Неве и его защитники за мир и свободу. Их героизм – это ярчайший пример мужества, несгибаемой воли и человеческого достоинства. Этот подвиг навсегда останется в памяти потомков, – сказал губернатор.

Глава региона отметил, что рязанцы внесли немалый вклад в освобождение Ленинграда. В списках погибших числятся 12 000 наших земляков.

Елена Тихомирова отметила, что Ленинград стал третьим городом, в котором была длительная осада и первым в истории, в который не вошёл враг.

– Спасибо рязанцам за то, что помнят. Помнят о том, что было и что есть. Кланяюсь вам, – сказала Елена Тихомирова.

Геннадий Соколов рассказал о девочках с ряжской земли, которые уехали в Ленинградскую область, чтобы помочь ленинградцам выжить. Все они награждены медалями за оборону Ленинграда.

В этот день возле памятника ленинградцам открыли 4 новых мемориальных доски, на которых высечены 203 фамилии блокадников.

Цветы к монументу возложили председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, глава города Юлия Рокотянская, глава городской администрации Елена Сорокина, представители власти, члены общественных организаций, ветераны, курсанты представлю РГВВДКУ имени Маргелова, кадеты детско-юношеского центра «Звезда», школьники.

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