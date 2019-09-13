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Как доказать наличие трудовых отношений без трудового договора

В рамках проекта «Прокуратура поясняет» РИА «7 новостей» продолжает отвечать на вопросы наших читателей. Один из вопросов касался разрешения трудовых споров.

Как работник может доказать наличие фактических трудовых отношений с работодателем, если трудовой договор с ним не заключался?

Мы будем разбираться в этой ситуации вместе с помощником прокурора Кадомского района Анной Грибановой.

Согласно положениям ст.16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного РФ «О применении судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей — физических лиц и у работодателей — субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» от 29.05.2018 № 15 работник может доказать наличие фактических трудовых отношений между ним и работодателем.

Например, при разрешении вопроса, имелись ли между сторонами трудовые отношения в силу статей 55, 59 и 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, которыми могут быть:

  • оформленный пропуск на территорию работодателя; журнал регистрации прихода-ухода работников на работу; документы кадровой деятельности работодателя: графики работы (сменности), договор о полной материальной ответственности работника и другие;
  • расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника; документы хозяйственной деятельности работодателя: заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте;
  • документы по охране труда, в том числе журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт медицинского осмотра работника, карта специальной оценки условий труда.
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