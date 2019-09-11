«Рязань-ВДВ» пропустила 9 мячей в женской Лиге чемпионов

Разгромом хозяек поля завершился первый матч 1/16 финала женский Лиги чемпионов УЕФА между «Рязанью-ВДВ» и французским «Лионом». Действующий чемпион России не сумел оказать никакого сопротивления гостям и проиграл – 0:9.



Рязанки ни разу не угрожали воротам соперниц, да и до их штрафной доходили считанное число раз. Счёт мог бы быть и больше, если бы не голкипер Маргарита Широкова. Именно её признали лучшей в составе «десантниц» по итогам встречи.



«Рязань-ВДВ» (Россия) – «Олимпик Лион» (Франция) – 0:9 (0:5)



Голы: Марожан — с пенальти, 12 (0:1). Хегерберг, 27 (0:2). Ренар, 31 (0:3). Анри, 37 (0:4). Хегерберг, 39 (0:5). Хегерберг — с пенальти, 70 (0:6). Ренар, 77 (0:7). Мажри — с пенальти, 79 (0:8). Ренар, 90 (0:9).



«Рязань-ВДВ»: Широкова, Еремеева, Чичкала (Завадкина, 79), Туриева, Машкова, Кипяткова (Осипова, 46), Лазаревич, Синютина (к), Перепечина (Фетисова, 87), Моллаева, Вукович.



«Лион»: Буадди, Бронз (Бьюкенен, 63), Ренар (к), Кумагаи, Анри (Каскарино, 58), Мажри, Марожан, Хегерберг (Сильва, 74), Пэррис, Кайман, Бати.



Предупреждения: Еремеева, 11. Лазаревич, 36. Туриева, 90+.



Судьи: Нурмустафина, Алистратова, Магау (все — Казахстан).



11 сентября. Рязань. Стадион ЦСК.



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Ответная встреча, которая пройдёт во Франции, не более чем формальность. А вот у другого представителя России в этом турнире – столичного клуба «Чертаново» – шансы ещё сохраняются. Сегодня они проиграли дома шотландскому клубу «Глазго Сити» с минимальным счётом 0:1. В этой паре всё решится 26 сентября.

