Инклюзивный фестиваль в Рязани завершился гала-концертом

В четверг, 12 сентября на сцене Рязанской областной филармонии прошёл гала-концерт. Выступления детских коллективов стали завершением благотворительного инклюзивного фестиваля «Я такой, как все», который проходил в городе с 10 по 12 сентября.

Участниками фестиваля стали ученики общеобразовательных школ вместе с детьми с ограниченными возможностями. В течение трёх дней они общались, посещали встречи и мастер-классы.

– Проведение инклюзивных фестивалей расширяет наши представления о возможностях человека, помогает людям с инвалидностью обрести уверенность в своих силах, получить бесценный опыт настоящего творческого конкурса, – отметил зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.

Организаторы фестиваля получили благодарности председателя Рязанской городской думы Юлии Рокотянской и главы администрации города Елены Сорокиной.

– Мне хочется поблагодарить вас за то, что вы делаете этот мир лучше. Вы нам нужны такие, какие есть, – творческие, потрясающие, лучшие дети на земле, – сказала Юлия Рокотянская.

Глава города поблагодарила родителей за воспитание замечательных детей, а также организаторов – за возможность делать доброе дело вместе.

– Завершился удивительный фестиваль добра, творчества и таланта. Я верю, что добра в нашем мире стало больше. Рязань – добрый город, мы с вами это доказали, – сказала Елена Сорокина.

После официальной части участники исполнили танцевальные и музыкальные номера, исполняли песни с помощью языка жестов и пантомимы, а также читали стихи. Завершился праздничный концерт выступлением победителя программы «Голос» Данилы Плужникова.