В Рязанской области прошли соревнования по ездовому спорту

В субботу, 7 сентября, в Рязанской области состоялись Чемпионат и Первенство по ездовому спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования открыли представитель министерства физической культуры и спорта Рязанской области Екатерина Озина, замглавы администрации Рязанского района по социальным вопросам Тамара Евсина, Президент РРОО «ФЕС РО» Елена Долгова.

– Ездовой спорт – это быстроразвивающийся, зрелищный вид спорта. Отрадно, что он нашёл своё развитие и в нашем регионе, – отметила Екатерина Озина.

Участниками соревнований стали более 70 спортсменов с ездовыми псами.

– Этой гонкой мы делаем смотр и начинаем подготовку к гоночному сезону 2019 – 2020 года, формируем команду для участия в предстоящем Чемпионате России. Надеемся, что мы не ударим лицом в грязь, соревнуясь с сильнейшими спортсменам, – сказала Елена Долгова.

На соревнования приехали гости из Москвы и Московской области, а также члены инклюзивного спортивного клуба «Шалопаи Севера».

Рязанцы стали призёрами соревнований.

«Золото» завоевали Александр Федулов в дисциплинах «Карт, 6-8 собак» и «Байкджоринг» и Анна Беспалова в дисциплине «Скутер, 1 собака».

«Серебро» привезли Сергей Мишин и Кристина Есипова в дисциплине «Скутер, 1 собака», а также Алексей Никифоров в дисциплине «Карт 4 собаки».

«Бронзу» в дисциплине «Каникросс» получила Анна Беспалова.