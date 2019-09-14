В Рязани совместный спектакль поставили театралы из 9 стран мира

В субботу, 14 сентября, в Рязанском областном театре кукол показали спектакль «Луна для всех одна». Над постановкой в течение 6 дней трудились театралы из 9 стран мира – России, ЮАР, Португалии, Великобритании, Бразилии, Ирана, Японии, Австралии и США.

Премьерный показ прошёл на фестивале театров кукол «Рязанские смотрины», который проходит в регионе с 14 по 18 сентября.

Цель спектакля – стереть барьеры между людьми с помощью театра кукол. Каждый участник в постановке продемонстрировал свой образ, свои ассоциации, свои мотивы.

Режиссер: лауреат Российской национальной премии «Золотая маска» Борис Константинов

Художественное оформление: мастерская Антонова – Константинова (ГИТИС)

Кураторы: Анастасия Маштакова, Ия Константинова