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В рязанском кванториуме «Дружба» провели День открытых дверей

В пятницу, 13 сентября, в детском технопарке Кванториум «Дружба» прошёл День открытых дверей. Его участниками стали педагоги, учащиеся школ, их родители – словом, все желающие смогли познакомиться с технопарком. Знакомство прошло в рамках акции «Неделя открытых дверей».

Гостей познакомили с работой всех направлений Кванториума. Их пять: робоквантум, наноквантум, аэроквантум, промдизайнквантум и IT-квантум. Ребята запускали квадрокоптеры, печатали на 3D-принтерах и даже изучали строение мозга мухи через микроскоп. Также организовали тематические площадки с викторинами и мастер-классами и провели экскурсию на интерактивный полигон.

– В рамках «Недели открытых дверей» мы провели многочисленные экскурсии, мастер-классы и открытые занятия для педагогов и учеников. Кроме того, рассмотрели вопросы сотрудничества технопарка с рязанскими школами для проведения совместных мероприятий. Надеюсь, что вы вступите в наши ряды кванторианцев, – отметил директор детского технопарка кванториум «Дружба» Антон Маликов.

Кванториум «Дружба» работает с сентября 2017 года. В этом году в нем планируется обучение 900 детей по всем направлениям.

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