В Рачатниковской школе Михайловского района отремонтировали спортзал

В пятницу, 13 сентября, депутат Государственной Думы РФ Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров, первый заместитель главы администрации Михайловского района Александр Исаев, начальник районного управления образования и молодёжной политики Светлана Клеилкина приняли участие в торжественном открытии спортивного зала, отремонтированного в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Успех каждого ребёнка» и подпрограммы «Укрепление здоровья школьников».

На ремонт спортзала из бюджетов различного уровня было выделено 1,1 млн. руб. На эти средства были выполнены работы по замене окон, дверей, сантехнического и электрооборудования, произведен косметический ремонт помещений спортивного зала, раздевалок, душевых, санузла и входной группы.

Всего с момента действия подпрограммы «Укрепление здоровья школьников» в Михайловском районе отремонтировано 6 спортивных залов, установлено 2 плоскостных сооружения, а также одно помещение было перепрофилировано для занятия спортом.

– Спортивные залы в сельских школах востребованы не только детьми, но и взрослыми. Благодаря ремонту создаются комфортные условия для занятий спортом, растет количество людей, приобщающихся к здоровому образу жизни, улучшается здоровье школьников. Именно это и является главной целью данного проекта, – отметила Елена Митина. – Я поздравляю вас с открытием отремонтированного красивого, комфортного и современного спортивного зала. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых спортивных побед и достижений.

В качестве подарка парламентарий вручила учителю физкультуры мячи для игры в футбол, волейбол и баскетбол.