На главную Рязань Общество В Рачатниковской школе Михайловского района отремонтировали спортзал
РязаньОбщество

В Рачатниковской школе Михайловского района отремонтировали спортзал

В пятницу, 13 сентября, депутат Государственной Думы РФ Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров, первый заместитель главы администрации Михайловского района Александр Исаев, начальник районного управления образования и молодёжной политики Светлана Клеилкина приняли участие в торжественном открытии спортивного зала, отремонтированного в рамках национального проекта «Демография», регионального проекта «Успех каждого ребёнка» и подпрограммы «Укрепление здоровья школьников».

На ремонт спортзала из бюджетов различного уровня было выделено 1,1 млн. руб. На эти средства были выполнены работы по замене окон, дверей, сантехнического и электрооборудования, произведен косметический ремонт помещений спортивного зала, раздевалок, душевых, санузла и входной группы.

Всего с момента действия подпрограммы «Укрепление здоровья школьников» в Михайловском районе отремонтировано 6 спортивных залов, установлено 2 плоскостных сооружения, а также одно помещение было перепрофилировано для занятия спортом.

– Спортивные залы в сельских школах востребованы не только детьми, но и взрослыми. Благодаря ремонту создаются комфортные условия для занятий спортом, растет количество людей, приобщающихся к здоровому образу жизни, улучшается здоровье школьников. Именно это и является главной целью данного проекта, – отметила Елена Митина. – Я поздравляю вас с открытием отремонтированного красивого, комфортного и современного спортивного зала. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых спортивных побед и достижений.

В качестве подарка парламентарий вручила учителю физкультуры мячи для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Могут ли родители детей-инвалидов рассчитывать на компенсацию за покупку средств реабилитации для ребёнка

Плавающий в Рюминском пруду лось и Губернский бал медалистов в Рязани. Видеообзор событий недели

Банк «Открытие»: ипотека останется драйвером роста рынка кредитования населения в 2019 году