В Михайлове прошла районная конференция Профсоюза работников народного образования и науки РФ

В пятницу, 13 сентября, в Михайлове прошла 28-ая районная отчетно-выборная конференция Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, первый заместитель главы районной администрации Александр Исаев, начальник районного управления образования и молодёжной политики Светлана Клеилкина.

Участники конференции обсудили работу районного комитета профсоюза за последние пять лет, а также наметили новые цели и задачи, реализация которых позволит привлечь новых членов профсоюза и сохранить доверие и заинтересованность людей, уже являющихся членами профсоюза.

Михайловская районная организация объединяет 32 первички, членами которых являются 953 человека.

– Сегодня работа по мотивации профсоюзного членства должна приобрести новые черты, в том числе с использованием инновационных форм работы, с учётом потребностей всех целевых аудиторий – будь то молодые педагогические кадры или работники со стажем, работники дошкольных организаций или студенты, директора или ректоры, – отметила в своём выступлении Елена Митина.

Так же, по ее мнению, необходимо больше внимания уделять работе по заключению коллективных договоров и соглашений, эффективному обеспечению и реализации представительской функции Профсоюза, снижению бюрократической нагрузки.

– Нужно установить исчерпывающий перечень документов, в заполнении которых принимают участие педагогические работники. Проект закона по данному вопросу уже внесен в Государственную Думу, – подчеркнула парламентарий.

Кроме этого, парламентарий рассказала о внесенных изменениях в Трудовой Кодекс и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В завершении своего выступления Елена Митина вручила профактиву и руководителям образовательных учреждений профсоюзные награды.