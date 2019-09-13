На круглом столе обсудили проблемы отопления и водоснабжения в Касимове

В пятницу, 13 сентября, в региональном отделении ОНФ провели круглый стол. Рязанские активисты Общероссийского народного фронта обсудили ситуацию с водоснабжением в городе Касимове и подготовку к отопительному сезону.

– Сегодня мы обсуждаем ситуацию с касимовским «Водоканалом», однако главный вопрос – это частичное отключение наших тепловых сетей компанией «РЭСК» в Касимове. Просьба об отсрочке была, но ее не удовлетворили. Впереди отопительный сезон, а потому ситуацию нужно решать, – отметил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Александр Кривов.

Проблема возникла серьезная, а поэтому участие в обсуждении приняли представители разных организаций: МУП «Водоканал» города Касимов, министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области, прокуратуры региона, АО «Рязанская областная электросетевой компания», ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» и других.

На заседании отметили, что важно не запустить ситуацию и предпринять меры. Иначе пострадают, в первую очередь, простые жители Касимова.