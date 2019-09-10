Елена Сорокина стала главой администрации Рязани

Во вторник, 10 сентября, депутаты Рязанской областной Думы проголосовали за назначение главой администрации Рязани Елены Сорокиной.



На должность претендовали два человека – и. о. главы администрации города Елена Сорокина и заместитель главы администрации Пронского района Андрей Ильичёв. Главу выбирали тайным голосованием.



Всего для голосования было выдано 37 бюллетеней, по числу присутствовавших депутатов. Действительными были признаны 36 бюллетеней, один был признан недействительным.



За Елену Сорокину проголосовал 31 депутат, против её назначения было 5 участников голосования. Ранее о своём желании голосовать против заявили представители фракции КПРФ.

