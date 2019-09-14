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Открытие фестиваля «Рязанские смотрины» прошло в стиле «Гэтсби»

В субботу, 14 сентября, в Рязани прошло торжественное открытие XVII фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Костюмированное шоу прошло в формате тематической вечеринки в стиле 20-х годов прошлого века.

В этом году фестиваль отметил своё 30-летие. Впервые он состоялся в Рязани в 1989 году и с тех пор проводится каждые два года. Гостей поприветствовали директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и художественный руководитель театра Валерий Шадский.

– Мы рады приветствовать вас всех здесь, в замечательном городе, в замечательном месте перед замечательным театром, в котором 30 лет существует фестиваль «Рязанские смотрины». Я вас поздравляю с этой знаменательной датой! – сказал Валерий Шадский.

К присутствующим обратился министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

– Знаменитое кукольное движение обогнать невозможно, оно всегда впереди. Оно всегда предлагает новое, яркое, необычное. От всей души приветствую гостей фестиваля. Хочется пожелать в Год театра ярких впечатлений, которые обязательно будут на «Рязанских смотринах», – сказал министр культуры.

На импровизированную сцену вышли представители коллективов-участников. Все они поздравили февраль с юбилеем, а также отведали шампанское из чаши-братины.

В юбилейный год на «Рязанские смотрины» приехали ведущие труппы театров кукол из 15 стран мира. С 14 по 18 сентября представители 5 континентов покажут рязанцам и гостям города 20 спектаклей.

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