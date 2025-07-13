Сергей Кириенко и Александр Хинштейн объявлены в розыск на Украине

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объявлены в розыск Службой безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из базы СБУ.

Сергей Кириенко находится в розыске с октября 2024 года. СБУ предъявила ему обвинения по нескольким статьям, включая «оправдание действий России», «посягательство на территориальную целостность Украины», а также за регулярные визиты в Крым, Донецк и Луганск.

Александр Хинштейн, до 5 декабря 2024 года занимавший пост председателя комитета Госдумы по информационной политике, разыскивается на Украине с апреля 2025 года. Ему также вменяется «посягательство на территориальную целостность Украины».

Оба чиновника внесены в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец», который Киев использует для сбора информации о лицах, считающихся угрозой национальной безопасности.

Служба безопасности Украины регулярно заочно выдвигает обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский продолжает подписывать указы о введении санкций против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, обвиняемых Киевом в сотрудничестве с РФ.