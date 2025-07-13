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Погода

Роскосмос показал спутниковый снимок циклона над Москвой

Алексей Самохин
Фото: t.me/roscosmos_gk

Роскосмос показал, как выглядит из космоса циклон над Москвой. Снимок, сделанный с помощью аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М» опубликован в телеграм-канале госкорпорации. 

Циклон принёс в столицу России дождь и град. 

Отметим, что в Рязанской области вчера также прошёл град. Пользователи соцсетей показали последствия непогоды. По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Рязани ожидается переменная облачность, +29..31°, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. . Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой дождь, гроза, температура +20..22°. Атмосферное давление в пределах нормы.

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