Роскосмос показал спутниковый снимок циклона над Москвой

Роскосмос показал, как выглядит из космоса циклон над Москвой. Снимок, сделанный с помощью аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М» опубликован в телеграм-канале госкорпорации.

Циклон принёс в столицу России дождь и град.

Отметим, что в Рязанской области вчера также прошёл град. Пользователи соцсетей показали последствия непогоды. По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Рязани ожидается переменная облачность, +29..31°, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. . Ближайшей ночью переменная облачность, небольшой дождь, гроза, температура +20..22°. Атмосферное давление в пределах нормы.