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Поведение Трампа изменилось после покушения — Associated Press

Алексей Самохин
Авторство: Daniel Torok. Official 2025 Inauguration Invite. Also posted at https://x.com/dto_rok/status/1879743327781945429, Общественное достояние, Ссылка

После покушения на Дональда Трампа, совершённого во время предвыборной кампании в прошлом году, его поведение заметно изменилось, сообщает агентство Associated Press.

«Друзья Трампа замечают признаки того, что прикосновение к смерти действительно повлияло на него: он стал более внимательным и благодарным, помимо того, что стал осторожнее на публике», —цитирует публикацию РИА Новости.

По информации агентства, в отличие от многих людей, которые стараются забыть травмирующее событие, Трамп, наоборот, окружил себя предметами, напоминающими ему об этом моменте.

«Он украсил Белый дом и свои гольф-клубы произведениями искусства, изображающими момент после стрельбы, когда он поднялся, театрально вскинул кулак и закричал: “Борись, борись, борись!”» — пишет автор.

Сам Трамп также признавал, что последствия ранения дают о себе знать.

«Время от времени у меня появляется это пульсирующее чувство», — цитирует его AP.

Покушение произошло 13 июля 2024 года в городе Батлер, штат Пенсильвания, во время предвыборного митинга. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, а нападавший был ликвидирован снайпером.

ФБР, Министерство юстиции и офис местного шерифа не ответили на запросы РИА Новости о ходе расследования и его результатах. Секретная служба сообщила, что по итогам внутреннего расследования отстранены шесть агентов.

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