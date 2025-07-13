Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв ещё во время перестройки признавал, что Крым следует вернуть России. Об этом свидетельствуют его слова, сказанные на заседании Политбюро ЦК партии 9 июля 1987 года, посвящённом проблеме крымских татар. Политик также понимал, что любые решения по этому вопросу вызовут жёсткое сопротивление со стороны руководства Украинской ССР, пишет «Лента.ру».

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» историк Олег Яхшиян, обсуждения в Политбюро показывают, что генсек не видел, как можно решить проблему без конфликта.

Что сказал Горбачёв 9 июля 1987 года

На заседании Политбюро Михаил Горбачёв обсуждал вопрос возвращения крымских татар на историческую родину. В ходе разговора он также затронул тему принадлежности Крыма.

«С исторической и политической точки зрения было бы правильно вернуть Крым в Россию», — заявил он.

При этом Горбачёв сразу отметил сложность реализации такого шага: «Украина встанет горой», — добавил он.

Эту точку зрения поддержал председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко, назвав передачу Крыма Украине «произволом».

Почему Крым так и не вернули

Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была оформлена указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Тогда первым секретарём ЦК КПСС был Никита Хрущёв.

По словам доцента ГУУ Олега Яхшияна, Горбачёв не знал, как вернуть полуостров России без серьёзного конфликта.

«Из обсуждения видно, что Горбачёв разделял мнение Громыко и Соломенцева: передача Крыма — это волюнтаризм. Он не поддерживал хрущёвское решение, но и не знал, как его исправить без последствий», — объяснил историк.

«В своём духе Горбачёв говорит: ‘нужно подходить к этому процессу в демократическом духе’, — но конкретных решений не предлагает», — добавил он.

При этом Яхшиян подчёркивает: не стоит переоценивать эти высказывания. Они не повлияли на политические решения того времени и не изменили стратегию руководства СССР.

«С точки зрения главного интереса — сохранения единства Советского Союза — нужно было установить жёсткий запрет на обсуждение любых этнотерриториальных вопросов внутри страны», — считает историк.

«Такие инициативы стоило бы не только табуировать, но и, возможно, криминализовать. При этом следовало обеспечить защиту культурных и языковых прав всех граждан СССР. Но реализовать это можно было бы только при сохранении политической и идеологической монополии КПСС», — добавил он.

Как Подгорный предлагал отдать Украине Кубань

На том же заседании Политбюро Горбачёв вспомнил, что один из соратников Леонида Брежнева — Николай Подгорный — предлагал передать Украине Краснодарский край. Он аргументировал это тем, что «казаки — это украинцы».

Подгорный в 1953–1963 годах был первым секретарём ЦК Компартии Украины. В 1964 году активно участвовал в смещении Хрущёва: ездил на Украину, убеждал местных партийцев поддержать смену власти.

Позже он в течение многих лет возглавлял Президиум Верховного Совета СССР. В 1977 году неожиданно вышел в отставку и покинул Политбюро.