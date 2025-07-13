Воскресенье, 13 июля, 2025
21.9 C
Рязань
Новости России

Историк Яхшиян: Горбачев называл передачу Крыма Украине произволом

Алексей Самохин
Ялта, фото: 7info

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв ещё во время перестройки признавал, что Крым следует вернуть России. Об этом свидетельствуют его слова, сказанные на заседании Политбюро ЦК партии 9 июля 1987 года, посвящённом проблеме крымских татар. Политик также понимал, что любые решения по этому вопросу вызовут жёсткое сопротивление со стороны руководства Украинской ССР, пишет «Лента.ру».

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» историк Олег Яхшиян, обсуждения в Политбюро показывают, что генсек не видел, как можно решить проблему без конфликта.

Что сказал Горбачёв 9 июля 1987 года

На заседании Политбюро Михаил Горбачёв обсуждал вопрос возвращения крымских татар на историческую родину. В ходе разговора он также затронул тему принадлежности Крыма.

«С исторической и политической точки зрения было бы правильно вернуть Крым в Россию», — заявил он.

При этом Горбачёв сразу отметил сложность реализации такого шага: «Украина встанет горой», — добавил он.

Эту точку зрения поддержал председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко, назвав передачу Крыма Украине «произволом».

Почему Крым так и не вернули

Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была оформлена указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года. Тогда первым секретарём ЦК КПСС был Никита Хрущёв.

По словам доцента ГУУ Олега Яхшияна, Горбачёв не знал, как вернуть полуостров России без серьёзного конфликта.

«Из обсуждения видно, что Горбачёв разделял мнение Громыко и Соломенцева: передача Крыма — это волюнтаризм. Он не поддерживал хрущёвское решение, но и не знал, как его исправить без последствий», — объяснил историк.

«В своём духе Горбачёв говорит: ‘нужно подходить к этому процессу в демократическом духе’, — но конкретных решений не предлагает», — добавил он.

При этом Яхшиян подчёркивает: не стоит переоценивать эти высказывания. Они не повлияли на политические решения того времени и не изменили стратегию руководства СССР.

«С точки зрения главного интереса — сохранения единства Советского Союза — нужно было установить жёсткий запрет на обсуждение любых этнотерриториальных вопросов внутри страны», — считает историк.

«Такие инициативы стоило бы не только табуировать, но и, возможно, криминализовать. При этом следовало обеспечить защиту культурных и языковых прав всех граждан СССР. Но реализовать это можно было бы только при сохранении политической и идеологической монополии КПСС», — добавил он.

Как Подгорный предлагал отдать Украине Кубань

На том же заседании Политбюро Горбачёв вспомнил, что один из соратников Леонида Брежнева — Николай Подгорный — предлагал передать Украине Краснодарский край. Он аргументировал это тем, что «казаки — это украинцы».

Подгорный в 1953–1963 годах был первым секретарём ЦК Компартии Украины. В 1964 году активно участвовал в смещении Хрущёва: ездил на Украину, убеждал местных партийцев поддержать смену власти.

Позже он в течение многих лет возглавлял Президиум Верховного Совета СССР. В 1977 году неожиданно вышел в отставку и покинул Политбюро.

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские войска выжгли аэродром с американскими HIMARS

На территории шло обучение, его проводили иностранцы. Они учили управлять беспилотниками самолётного типа. Дроны тоже были на месте
Происшествия

Дорога из Рязани на Солотчу встала в огромной пробке из-за нескольких ДТП

В частности, столкновение легковых автомобилей случилось на мосту через Оку. Один из них перевернулся. 
Новости России

Лавров резко ответил Мерцу, его слова возмутили Германию 

Во время визита в Куала-Лумпур Лавров резко раскритиковал попытки Мерца представить Россию как угрозу
Новости мира

«Царьград: бой за Одессу идёт не с Украиной, а с Лондоном

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что Украина давно потеряла контроль над Одессой. Теперь, по его словам, этот город может потерять и Великобритания
Погода

В Рязанской области прошёл ливень с градом

Отметим, что сегодня весь день в регионе стояла сильная жара. Пока ощутимого похолодания в Рязани не ощущается.

Последние новости

Новости России

Мужчина погиб в Челябинской области, пытаясь помочь во время пожара

Пожар ликвидирован на площади 270 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Новости России

Жара отступает, в Центральной России начнётся постепенное понижение температуры

Пик экстремальной жары в Центральной России пройден, и в ближайшее время температура начнёт медленно снижаться. Об этом сообщил в своём телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Власть и политика

В Рязанскую ОДКБ закупят дополнительное оборудование для ожогового отделения — Павел Малков

В 2027-2028 гг запланировано дальнейшее масштабное обновление оборудования по национальному проекту «Семья»: переоснастим отделение детской реанимации и операционный блок. Главное — в учреждении прекрасный коллектив, а все запросы по дополнительному оснащению и оборудованию обязательно удовлетворим.
Новости России

Ещё трое несовершеннолетних подозреваемых появились в деле о покушении на Симоньян и Собчак

Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы, все трое — несовершеннолетние, в отношении них избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.
Новости мира

Rockstar может готовить обновлённые версии GTA IV и Red Dead Redemption 2

До недавнего времени это были лишь спекуляции, но теперь в сети появились факты, которые могут свидетельствовать о реальности этих проектов.
Общество

Отбой угрозы атаки БЛЛА объявлен на территории Рязани и области

Сообщения о сбитых беспилотниках на территории Рязанской области не поступали.
Новости мира

Киев отказывается выплачивать компенсации семьям погибших бойцов ВСУ

Десятки тысяч людей — родственников переданных Россией на Украину погибших украинских солдат — не получают положенные по украинскому законодательству денежные выплаты.
Новости мира

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер вышел под «Матушка Земля» и победил в США

После победы Вальтер поблагодарил свою семью и тренера — на русском языке — и признался в любви к России.