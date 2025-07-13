За борщевик на дачном участке можно получить штраф — его размер зависит от региона. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Тимур Харди.

Во многих регионах России борщевик Сосновского растёт бесконтрольно. Это ядовитое растение опасно как для людей, так и для окружающей среды. Оно может вызывать ожоги, отёки гортани или пищевода, а сок, попав в глаза, способен привести не только к ожогу роговицы, но и к слепоте. Поэтому борщевик необходимо уничтожать.

«За наличие борщевика на участке может быть назначен штраф. Его размер зависит от региона и обычно составляет от двух до пяти тысяч рублей. Например, в Московской области, согласно последним изменениям, установлен фиксированный штраф — 5 тысяч рублей», — пояснил эксперт.

К уничтожению борщевика нужно подходить серьёзно. Лучше всего обратиться в специализированные компании или в санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС). Также можно удалить растение самостоятельно.

«Хочу предостеречь от распространённых ошибок. Многие используют мотокосу, не учитывая, что трава и сок разлетаются в стороны и могут попасть на кожу или в глаза», — предупредил эксперт.

При использовании химикатов необходимо надевать защитную одежду, перчатки и очки. Также обязательно использовать маску для защиты дыхательных путей.