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В Скопинском районе сиротам вручили ключи от квартир

В четверг, 12 сентября, в здании администрации Скопинского района детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. Счастливыми обладателями собственного жилья стали пять человек. Всем им выделили квартиры в новостройках рабочего посёлка Побединка.

– Наша задача – помочь вам создать благоприятные условия для дальнейшей жизни, – обратился к ребятам и.о. первого заместителя главы администрации Андрей Шаров.

Стоит отметить, что квартиры с отделкой «под ключ» готовы принять новосёлов, их площадь несколько больше предусмотренной законодательством. Ребята осмотрели свое жилье и остались довольны.

– Собственная квартира – это основа, на которой вы будете строить свою дальнейшую счастливую жизнь. Вы можете смело реализовывать свои планы, думаю, у вас всё получится, – присоединилась к поздравлениям Марина Маркеева, начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации.

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