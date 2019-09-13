В Касимове прокуратура борется за выделение жилья инвалиду-колясочнику

В городе Касимове прокуратура подала в суд иск с требованием к администрации города признать инвалида-колясочника нуждающимся в жилье. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



Инвалидом житель Касимова Дмитрий Бахров стал в 2016 году, получив травму. теперь он может передвигаться только на коляске. Мужчина живёт вместе с 72-летней матерью в её квартире, которая абсолютно не приспособлена для инвалидной коляски. Также нельзя оборудовать для передвижения инвалида и подъезд дома.



– Мама после инсульта плохо передвигается, готовить, убирать, а иногда и ставить уколы приходиться мне. На коляске в наших клетушках не развернуться, – приводит сайт издательства «Пресса» слова Дмитрия. – А уклон лестниц в подъезде не соответствует никаким нормам (двухэтажный многоквартирный дом построен в 50-х годах прошлого века).



Мужчина пытался встать на очередь для получения жилья, но в администрации Касимова ему отказали, после чего инвалид был вынужден обратиться в прокуратуру.

