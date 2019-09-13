В Общественной палате Рязанской области обсудили «российский прорыв»

13 сентября на заседании Общественной палаты Рязанской области члены палаты и клуба политологов обсудили доклад о гражданском обществе в России, который называется «Российский прорыв». Доклад был составлен экспертами по инициативе Общественной палаты РФ, в нём делается упор на формирование «ответственного класса», в который должны входить чиновники, предприниматели, все граждане, желающие участвовать в управлении государством.

Предполагается, что именно «ответственный класс» должен стать основой консолидации общества и уберечь страну от внешних и внутренних угроз.

Участники обсуждения проанализировали основные положения доклада и высказали свои предложения по обеспечению «российского прорыва».

Преподаватель РГУ, член клуба политологов Юрий Мостяев считает, что «российский прорыв» обеспечит преодоление несправедливости и неравенства в обществе. Он обратил внимание, что именно представители «ответственного класса» выходят на митинги, потому что не могут иначе высказать своё недовольство.

Преподаватель РГУ, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова обратила внимание на излишнюю декларативность документа и упомянула о «пятой колонне», которой в докладе не уделено достаточно внимания.

Уполномоченный по делам предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин говорил о ведущей роли бизнеса в необходимом «российском прорыве» и призвал изменить негативную точку зрения на бизнес, сформировавшуюся в обществе.

Руководитель Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын заострил внимание на развитии экономики, находящейся в стагнации, которой тоже необходим прорыв.

По словам представителей палаты, доклад пройдёт дальнейшее обсуждение.