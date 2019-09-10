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На касимовского предпринимателя составили протокол за фарш без документов

Во второй половине августа 2019 года Касимовским  межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям при проведении внеплановой выездной проверки в с. Дмитриево, Касимовского района Рязанской области с целью контроля исполнения обязательных требований законодательства в области ветеринарии, направленных на недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней, выявлены нарушения ветеринарного законодательства при хранении и  реализации продукции животного происхождения – фарш куриный «Старомосковский» замороженный, ООО «Мясной клуб» г. Саратов, в количестве 5 кг. Ветеринарные сопроводительные документы (ветеринарное свидетельство ф. № 2, ветеринарная справка ф. № 4) на момент проверки на данную продукцию отсутствовали. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Это является нарушением ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии» № 4979/1 от 14.05.1993 г., п.п. 2, 3, 7 Приказа Минсельхоза РФ № 589 от 30.12.2016 г. «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов  на бумажном носителе».

По факту выявленных  нарушений на индивидуального предпринимателя составлен протокол, возбуждено  дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение взято на контроль.

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