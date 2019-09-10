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В ДТП в Ряжском районе пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ДТП в Ряжском районе. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

авария случилась в воскресенье, 8 сентября, в 10 часов на 15-м километре автодороги Журавинка–Марчуки-2. По предварительным данным, 39-летняя жительница посёлка Александро-Невский, ехавшая за рулём автомобиля Hyundai Solaris, не справилась с управлением и съехала в кювет. 

Травмы в результате ДТП получили пассажиры иномарки – 20-летнему парню помощь оказали на месте, а 64-летнюю женщину доставили в больницу. 

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