В ДТП в Ряжском районе пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ДТП в Ряжском районе. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».



авария случилась в воскресенье, 8 сентября, в 10 часов на 15-м километре автодороги Журавинка–Марчуки-2. По предварительным данным, 39-летняя жительница посёлка Александро-Невский, ехавшая за рулём автомобиля Hyundai Solaris, не справилась с управлением и съехала в кювет.



Травмы в результате ДТП получили пассажиры иномарки – 20-летнему парню помощь оказали на месте, а 64-летнюю женщину доставили в больницу.

