В ДТП в Чучковском районе пострадали люди

Три человека пострадали в результате ДТП в Чучковском районе. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Авария случилась в среду, 11 сентября, в 12.50 на 17-м километре автодороги от трассы М-5 «Урал» до посёлка Чучково. 70-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2106, столкнулся с автомобилем «Ссанг Йонг» под управлением 35-летней жительницы Чучковского района.



На фотографиях, опубликованных на сайте УМВД России по Рязанской области, можно увидеть, что иномарка после столкновения оказалась в кювете и перевернулась.



В ДТП пострадали оба водителя, а также 65-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Им оказана медицинская помощь.

