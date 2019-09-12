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В ДТП в Чучковском районе пострадали люди

Три человека пострадали в результате ДТП в Чучковском районе. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария случилась в среду, 11 сентября, в 12.50 на 17-м километре автодороги от трассы М-5 «Урал» до посёлка Чучково. 70-летний житель Рязани, ехавший за рулём автомобиля ВАЗ-2106, столкнулся с автомобилем «Ссанг Йонг» под управлением 35-летней жительницы Чучковского района.

На фотографиях, опубликованных на сайте УМВД России по Рязанской области, можно увидеть, что иномарка после столкновения оказалась в кювете и перевернулась. 

В ДТП пострадали оба водителя, а также 65-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. Им оказана медицинская помощь.

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