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В Скопинском районе у пенсионера украли автомобиль

Из гаража в селе Дмитриево в Скопинском районе угнали автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 70-летний житель Рязани. Приехав на свой дачный участок, мужчина обнаружил следы взлома на стене металлического гаража, откуда пропал автомобиль УАЗ-496.

Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, обнаружили следы грузовой машины, которая буксировала украденный автомобиль, также выявили, что металлическая стена гаража была вскрыта газовым резаком.

В ходе следствия, после опроса местных жителей, полицейские установили, что грузовая машина, буксировавшая УАЗ-496, принадлежит 28-летнему жителю соседней деревни. Во дворе его дома и был обнаружен украденный автомобиль. Сообщником злоумышленника стал еще один местный житель, его 25-летний приятель.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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