В селе Секирино строится ФАП

В Рязанской области разработан и реализуется региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области».

В рамках этого проекта в 2019 году на территории села Секирино Скопинского района в ближайшее время появится новый ФАП, укомплектованный всем необходимым медицинским оборудованием.