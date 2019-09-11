В селе Секирино строится ФАП

В Рязанской области разработан и реализуется региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области».
В рамках этого проекта в 2019 году на территории села Секирино Скопинского района в ближайшее время появится новый ФАП, укомплектованный всем необходимым медицинским оборудованием.
– Уже выбрана подрядная организация, которая будет производить работы на данном объекте. А сейчас ведутся работы по подготовке площадки для строительства, подводятся коммуникации и закупается необходимый материал, – пояснил начальник отдела капитального строительства администрации Скопинского района Александр Поляков.