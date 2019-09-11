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В ДТП в Спасском районе пострадали два человека

В результате ДТП на  228-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла во вторник, 10 сентября, в 10.00. По предварительным данным, 32-летний житель Касимовского района, ехавший за рулём автомобиля «Шевроле Лачетти», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди грузовик «Вольво» с полуприцепом под управлением 62-летнего жителя Оренбургской области.

В результате столкновения травмы получили пассажиры легкового автомобиля 22 и 24 лет. Обоих доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. 

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