В ДТП в Спасском районе пострадали два человека

В результате ДТП на 228-м километре автодороги М-5 «Урал» в Спасском районе пострадали два человека. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Авария произошла во вторник, 10 сентября, в 10.00. По предварительным данным, 32-летний житель Касимовского района, ехавший за рулём автомобиля «Шевроле Лачетти», не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди грузовик «Вольво» с полуприцепом под управлением 62-летнего жителя Оренбургской области.



В результате столкновения травмы получили пассажиры легкового автомобиля 22 и 24 лет. Обоих доставили в больницу.



По факту ДТП проводится проверка.

