В Рыбновском районе рязанец попытался украсть у пенсионерки водонагревательный котёл

Сотрудники отдела МВД России по Рыбновскому району задержали злоумышленника, подозреваемого в хищении водонагревательного котла из дачного дома 70-летней пенсионерки в селе Ходынино. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Во время рейдовых обходов полицейские заметили в садоводческом товариществе в окрестностях села Ходынино мужчину, который явно забрался не на свой участок. Когда его остановили, то мужчина не отрицал – ошибся, гостил у друзей, а на обратной дороге заплутал. Однако это объяснение не удовлетворило полицейских, поскольку этот мужчина уже был знаком сотрудникам полиции – недавно 54-летний рязанец привлекался к уголовной ответственности за кражу из дачного дома в соседнем населенном пункте.

В ходе дальнейшего опроса полицейские выяснили, что рязанец причастен к хищению водонагревательного котла, спрятанного на участке, где оперативники застали злоумышленника. Мужчину задержали.

Котёл похитили из соседней дачи. По предварительной информации, для этого рязанец снял с петель запертую входную дверь. У злоумышленника хватило сил только вытащить котел на соседний участок и там спрятать. Когда же он вернулся за ним, его заметили полицейские. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.