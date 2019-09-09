В Рязанском районе состоялся финал Кубка по футболу



В воскресенье, 8 сентября, в Рязанском районе на футбольном поле села Заокское состоялась финальная игра Кубка по футболу, в котором встречались команды из села Поляны и Заокское. Об этом сообщает сайт района.

Основное время встречи закончилось с ничейным результатом 1:1. В соответствии с положением о проведении соревнований командам предстояло пробить серию одиннадцатиметровых ударов. Команда из Полян была точнее, что позволило завоевать районный Кубок по футболу. Лучшими игроками встречи признаны Дмитрий Червенко (Заокское) и Алексей Мудров (Поляны). Всех собравшихся поздравила глава администрации Заокского сельского поселения Нина Судачкова и ветеран спорта из Заокского Владимир Шувалов. Он вручил лучшим игрокам встречи свою книгу об истории футбола «Все по-футбольному».