В Рязанской области появятся два передвижных технопарка

В 2021-2022 году в рамках нацпреокта «Образование» в Рязанской области появится 2 новых передвижных технопарка, которые будут передвигаться по районам области. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказали министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, руководитель технопарка Антон Маликов и педагоги.

– С созданием Технопарка началась новая эпоха развития научно-технического направления в дополнительном образовании области, Кванториум оснащен современным оборудованием, –отметила Ольга Щетинкина.

На встрече подвели итоги работы технопарка за два года его существования. Так, за это время обучение по пяти блокам – робоквантум, аэроквантум, промышленный дизайн, IT-квантум и наноквантум – прошли порядка 2000 учеников от 12 до 18 лет. Все направления состоят из трёх программ по 72 часа разного уровня – вводного, углубленного и проектного.

В 2019 году у Кванториума появился филиал в Елатьме Касимовского района. В новом учебном заведении будут обучаться около 100 детей.

Также стоит сказать, что кроме основных направлений учащиеся могу заниматься в Кванториуме английским языков, математикой и шахматами.

В новом учебном году в Кванториуме пройдут обучение ещё 900 детей. Запись на бесплатные занятия продолжается.