На главную Рязань Общество В Рязанском Квантроиуме «Дружба» пройдёт Неделя открытых дверей
РязаньОбщество

В Рязанском Квантроиуме «Дружба» пройдёт Неделя открытых дверей

С 9 по 13 сентября в Детском технопарке Кванториум «Дружба» пройдёт «Неделя открытых дверей». Об этом на пресс-завтраке в понедельник, 9 сентября, рассказали министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, руководитель технопарка Антона Маликова и педагоги.

10 сентября родители и ученики IT-квантума смогут прийти на собрание по вопросам организации обучения в новом учебном году.

11 сентября директоры общеобразовательных учреждений Рязани посетят Кванториум с образовательной экскурсией.

12 сентября ожидаются открытые занятия:
15.00 — 16.30 – Робоквантум
15:00 — 16:30 – Промышленный дизайн квантум
15:00 — 17:20 – Аэроквантум
16:40 — 18:10 – IT-квантум
16:40 — 18:10 – Робоквантум

13 сентября в 18.00 пройдёт День открытых дверей для всей желающих.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Скопине прошла акция «Благотворительная весна»

Здание роддома в Рязани оборудовали архитектурным освещением

Николай Любимов оценил состояние мостов в Рязанской области