В Рязанском Квантроиуме «Дружба» пройдёт Неделя открытых дверей

С 9 по 13 сентября в Детском технопарке Кванториум «Дружба» пройдёт «Неделя открытых дверей». Об этом на пресс-завтраке в понедельник, 9 сентября, рассказали министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, руководитель технопарка Антона Маликова и педагоги.

10 сентября родители и ученики IT-квантума смогут прийти на собрание по вопросам организации обучения в новом учебном году.

11 сентября директоры общеобразовательных учреждений Рязани посетят Кванториум с образовательной экскурсией.

12 сентября ожидаются открытые занятия:

15.00 — 16.30 – Робоквантум

15:00 — 16:30 – Промышленный дизайн квантум

15:00 — 17:20 – Аэроквантум

16:40 — 18:10 – IT-квантум

16:40 — 18:10 – Робоквантум

13 сентября в 18.00 пройдёт День открытых дверей для всей желающих.