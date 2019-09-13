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Рязанские полицейские нашли ещё две «резиновых квартиры»

Рязанские полицейские обнаружили «резиновые квартиры» в Касимове и Рязанском районе. Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что 35-летний мужчина в своей квартире в Касимове фиктивно поставил на учёт 31-летнего гражданина Республики Узбекистан.

Аналогичная ситуация произошла и в Рязанском районе. Полицейские установили, что 43-летний местный житель в своей квартире в селе Дядьково поставил на учёт 31-летнего гражданина Республики Узбекистан.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учёт). Им грозит денежный штраф или лишение свободы сроком до 3 лет.

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