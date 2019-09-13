Что посмотреть в Рязани в выходные

14 сентября, суббота

10.30 — торжественное открытие фестиваля «Рязанские смотрины» перед театром кукол

11.00 – спектакль «Маугли» в театре кукол

12.00 — показ документального фильма «Я слишком много страдал, чтобы делать людям зло» о Г.К.Вагнере в КДЦ «Октябрь».

12.00 — Молочный фестиваль «За Окой пасутся КО…» в дубовой роще между селами Коростово и Заокское Рязанского района.

12.00 — закрытие водного сезона в Wake Lake Park.

12.00 — мастер-класс по украшению фоторамки и мастер-класс «Дары лета» в М5 Молл.

13.00 — Косплей-фестиваль JIYUU 2019 во Дворце молодёжи.

13.00 – спектакль «Маугли» в театре кукол

13.30 и 16.30 — спектакль «Принцесса Крапинка» Московского театра кукол в М5 Молл.

14.00 — МКЦ приглашает на открытие нового творческого сезона!

19.00 – спектакль «Поминальная молитва» в театре кукол

21.00 — Дискотека на льду в «Олимпийском».

15 сентября, воскресенье

10.30 – спектакль «История бабочки» Театр кукол большой зал

10.30 – спектакль «Алиса… Сны и фантазии» Театр кукол малый зал

11.00 – благотворительный забег «Спорт во благо» в Лесопарке

12.00 – легкоатлетический забег «Соборная верста» на Соборной площади

12.00 – ярмарка абонементов в Рязанской филармонии

13.00 – спектакль «Аладдин и волшебная лампа» в Театре драмы

17.00 и 19.00 – спектакль «Ромео и Джульетта» в Театре драмы

20.00 – спектакль «Пегий пёс, бегущий краем моря» в Театре кукол