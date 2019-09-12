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В Рязанской области во время ремонтных работ на рынке украли электроинструмент

В Скопине во время ремонтных работ на территории рынка у строительной бригады украли электроинструмент. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился сотрудник ремонтной бригады и сообщил, что во время их смены с объекта был украден электроинструмент. Бригада отъехала по рабочей необходимости, оставив инструмент включенным, а после возвращения его уже не было.

В ходе следствия, после опроса продавцов и посетителей рынка, оперативниками установлено, что в предполагаемое время кражи, был замечен «подозрительный» автомобиль, который будто кого-то ждал.

Полицейские разыскали водителя, им оказался 35-летний житель Скопинского района, и установили, что он причастен к данному преступлению. В его надворной постройке обнаружили украденный электроинструмент.

По предварительной информации, накануне мужчина заметил, что строительная бригада иногда оставляет объект без присмотра. Выждав момент, он подъехал и перегрузил инструмент в багажник своего автомобиля.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ и предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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