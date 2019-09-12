РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвященный 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. На этой неделе продолжим учебный год. На очереди – новые предметы в финансовом расписании.

История 89. Урок физики: Исаак Ньютон и английская денежная система

Ньютон и яблоки – стойкая многовековая ассоциация. Именно благодаря падению фрукта с дерева знаменитый ученый открыл закон всемирного тяготения. И хотя в реальности яблоко не падало на голову Ньютона, а англичанин просто задумался, а почему же плоды всегда летят с дерева перпендикулярно земле, переоценить открытие сложно.

Но если разработки Исаака Ньютона как об ученого, физика и математика, изучают еще в школе, то его деятельность на посту хранителя Тауэрского монетного двора не столь известна. Он занял эту должность, когда ему было уже за 50, когда были открыты многие теории и законы. Но его светлый ум был по-прежнему нужен Англии. Страна много воевала, а это не могло не отразиться на финансах. В обороте находились в основном старые монеты ручной работы, многократно обрезанные по краю, а значит обесцененные. Применение штамповочной машины не решило проблему: номинал старых и новых денежных знаков был одинаковым, поэтому многие стремились расплачиваться неполновесными монетами, а новые переплавляли либо хранили.

Сэр Исаак Ньютон начал вникать во все аспекты: повысил дисциплину работников Монетного двора, стал бороться с хищениями, внедрил четкий регламент производства, предложил ряд технических усовершенствований. До Ньютона Монетный двор выпускал максимум 15 тысяч фунтов стерлингов в неделю, при нем выход увеличился сначала в 4, а затем в 8 раз. Правительство запустило выкуп старых монет по такому курсу, чтобы населению было выгодно сдавать их официально. Уже к 1700 году старых монет в обращении почти не осталось. «Великая перечеканка» в Англии состоялась. И все благодаря талантам великого физика.