В Спасском районе закрыли движение по понтонным мостам

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В четверг, 4 июня, по техническим причинам прекращено движение по наплавным мостам через реку Оку у села Фатьяновка и села Троица Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень воды в Оке поднимается из-за дождей. Возможно, это и стало причиной перекрытия движения.

В МЧС отметили, что закрытие мостов не повлияет на жизнедеятельность населения. К населённым пунктам есть объездная дорога.