Четверг, 25 апреля, 2024

В Рязани произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Рязани 25 апреля легковой автомобиль столкнулся с автомобилем ГИБДД. Фотографию с места ДТП прислала 7info очевидец события.

По словам свидетельницы, авария произошла на перекрестке улиц Чапаева и Пролетарской.

Официальная информация уточняется.

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