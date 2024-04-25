В Рязани произошло ДТП с участием автомобиля ГИБДД

В Рязани 25 апреля легковой автомобиль столкнулся с автомобилем ГИБДД. Фотографию с места ДТП прислала 7info очевидец события.
По словам свидетельницы, авария произошла на перекрестке улиц Чапаева и Пролетарской.
Официальная информация уточняется.
В Рязани 25 апреля легковой автомобиль столкнулся с автомобилем ГИБДД. Фотографию с места ДТП прислала 7info очевидец события.
По словам свидетельницы, авария произошла на перекрестке улиц Чапаева и Пролетарской.
Официальная информация уточняется.
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