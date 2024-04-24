Замминистра обороны РФ Иванова отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Иванова отправили в СИЗО на 2 месяца — до 23 июня.

Заместителю министра предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В Минобороны фигурант курировал вопросы строительства и капитального ремонта.

По версии следствия, вступив в сговор с третьими лицами, Иванов объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для Минобороны России.

14 февраля 2024 года Иванов приезжал в Рязань. Он ознакомился с ходом строительства нового военного госпиталя в Дашково-Песочне. Объект был готов на 75%, некоторые корпусы – на 90-95%.