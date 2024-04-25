Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП, где погиб водитель большегруза

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту произошедшего в Рязанской области ДТП, в котором погиб водитель большегруза.

ДТП случилось 24 апреля в 04.20 на 300-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Ряжском районе. В результате столкновения рейсового автобуса и фуры «МАН» пострадали 13 человек, водитель большегруза скончался.

В СУ СК России по Рязанской области организовали процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.