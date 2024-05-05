У рязанских энергетиков сохраняется режим повышенной готовности из-за непогоды

По прогнозам, 5 и 6 мая в Рязанской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с и заморозки. В связи с непогодой, в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, который предполагает полную мобилизацию сил и средств.

С последствиями непогоды готовы бороться 113 бригад: 374 энергетика, 186 единиц спецтехники.

Отмечается, что на особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты. Чтобы они функционировали, подготовили 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

Мониторинг метеообстановки проводится непрерывно.