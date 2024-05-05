Понедельник, 6 мая, 2024

Сегодня ночью в России можно наблюдать Майские Аквариды

Автор: 7info

Опубликовано

Иллюстрация: t.me/planetarium_mos

В мае 2024 года можно будет наблюдать второй весенний звездопад — Майские Аквариды. Это красивое и яркое астрономическое явление, которое возникает из-за прохождения Земли через пылевой след, оставленный знаменитой кометой Галлея. Об этом сообщил телеграм-канал Московского планетария.

Условия наблюдения в 2024 году будут благоприятными, так как пик активности потока произойдёт вблизи новолуния (8 мая). Луна не будет мешать наблюдению метеоров невооружённым глазом.

Лучше всего смотреть на небо под утро, с 2 часов ночи и до рассвета. Ориентиром для поиска радианта потока (точки, откуда, как кажется, вылетают метеоры) может служить Летний Треугольник — астеризм, состоящий из звёзд Вега, Денеб и Альтаир. Радиант располагается левее (восточнее) и ниже звезды Альтаир, поэтому смотреть нужно на область неба между горизонтом и Летним Треугольником.

Ожидается, что в час можно будет увидеть до 50 метеоров. Это будет незабываемое зрелище, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

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